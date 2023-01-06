Как сообщает издание «Русская весна», в район населенного пункта Артемовск, где продолжаются ожесточенные боевые действия, начали прибывать свежие резервы вооруженных сил Украины вместе с техникой НАТО.

Военные корреспонденты издания выложили в своем Telegram-канале пару коротких видеороликов, где видно, как в сторону Артемовска (украинское название Бахмут) двигаются колонны свежих подразделений украинской пехоты и тянутся вереницы натовской военной техники.

Отмечается, что киевский режим пытается изо всех сил удержать под своим контролем населенный пункт Артемовск. По этой причине в окрестности населенного пункта продолжают перебрасывать огромное количество живой силы и новой техники. При этом российские вооруженные силы совместно с ЧВК «Вагнер» продолжают перемалывать подразделения украинской армии.

Напомним, что 24 февраля 2022 года вооруженные силы России начали специальную военную операцию, одной из главных целей которой является освобождение всей территории республик Донбасса, а также защита мирного населения.