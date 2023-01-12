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Портал «Русская весна» сообщает, что очередная партия новых российских танков Т-90М «Прорыв» была собрана на заводе «Уралвагонзавод», который находится в Нижнем Тагиле. Соответствующее видео было опубликовано в Telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

Как сообщается в опубликованном видеоматериале, конвейер оборонного предприятия не останавливался даже в новогодние праздники, что позволило закончить сборку очередной партии современных российских танков Т-90М «Прорыв» для отправки на фронт.

При этом начальник отдела кадров Кирилл Поляшов заявил, что завод готов брать молодых специалистов с техническим образованием, чтобы на предприятии обучать их необходимым для завода профессиям. Таким образом, предприятие планирует увеличить количество производимой продукции за счет увеличения штата сотрудников.

Отмечается, что после сборки каждый танк отправляется на полигон, где боевая машина проходит ходовые испытания, проверяется надежность подвески танка, а также проводятся тренировочные стрельбы из главного орудия.

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