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Как сообщает портал «Русская весна», Константин Гаврилов, представляющий Российскую Федерацию на переговорах по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями в Вене, заявил, что Россия призывает Запад воздержаться от поставок Украине подкалиберных бронебойных снарядов с урановым сердечником.

Гаврилов сообщил, что российской стороне доподлинно известно о том, что западные танки Leopard 2, бронемашин Bradley и Marder могут использовать подкалиберные бронебойные снаряды с урановым сердечником, что неизбежно приведет к загрязнению местности. Поэтому Россия призывает западных спонсоров киевского режима воздержаться от ядерных провокаций и шантажа, резюмировал Гаврилов.

Выступая на форуме ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности, Константин Гаврилов заявил, что передача вооруженным силам Украины боеприпасов с урановыми сердечниками будет расцениваться Москвой, как использование «грязной бомбы» против России.

Соответственно Российская Федерация сможет в ответ использовать тактическое ядерное оружие для сдерживания продвижения сил противника. Например, по резервам ВСУ, которые собрали примерно 40-тысчную группировку сил в окрестностях Запорожья.

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