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Военные корреспонденты портала «Русская весна» опубликовали видеокадры ожесточенного стрелкового сражения, которые были сняты от первого лица одним из российских бойцов.

На опубликованных кадрах можно увидеть, как выглядит штурм укрепленных позиций вооруженных сил Украины глазами российских военнослужащих, которые идут в атаку. Сообщается, что данный стрелковый бой произошел в окрестностях Кременной, где солдаты ВСУ оборудовали свою позицию.

Один из российских военнослужащих смог подойти вплотную к окопу украинских солдат, в котором находилось двое военнослужащих ВСУ с оружием. После нескольких попыток забрать из их рук оружие и предложений сдаться в плен, находясь в шоке, украинские военные не выпустили автоматы из рук и кричали «Свои!». В итоге все заканчивается для украинских солдат трагично.

Далее видно, как российская штурмовая группа продолжает проводить зачистку оборонительных позиций украинских военнослужащих.

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