Тарас Креминь, занимающий пост уполномоченного по защите государственного языка на Украине, заявил, что внедренную на территории Киево-Могилянской академии практику запрета на межличностное общение на русском языке необходимо распространить на все остальные вузы страны.

Во вторник в эфире телевизионного канала «Рада», отвечая на вопрос журналистки канала о распространении запрета общения на русском языке в вузах страны, Креминь заявил, что в соответствии с законом о высшем образовании, который предусматривает автономность высших учебных заведений страны, каждый вуз должен был уже давно принять данный запрет самостоятельно.

Креминь привел решение администрации Харьковского национального университета имени Василия Каразина, которая еще две недели назад ввела в университете новую должность уполномоченного по защите государственного языка, в качестве примера для наследования другими вузами страны.