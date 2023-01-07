Как пишет в своем материале издание «Коммерсантъ», даже не смотря на высокую волатильность, которая была в начале прошлого года, в целом 2022 год можно назвать довольно успешным для рубля и рублевых облигаций.

Сообщается, что основанная часть экспертов финансового сектора отмечает, что рубль в прошлом году достиг своего максимума в вопросе укрепления, поэтому в новом году на фоне роста импорта и снижения российского экспорта курс пары рубль-доллар может вернуться к показателям 75-85 рублей за один доллар.

При этом финансовые аналитики предупреждают, что доходность десятилетних ОФЗ может опуститься до уровня в 9% в том случае, если инфляция в стране продолжит снижаться. Однако эксперты отмечают, что ситуация общей неопределенности на рынке требует осторожного подхода к совершению инвестиций на долговом рынке.

Отмечается, что в целом в следующем году динамика курса российского рубля будет в первую очередь зависеть от показателей профицита торгового баланса, а также от успешного внедрения нового механизма бюджетного правила, о котором российские чиновники заявляли начиная еще со второго полугодия 2022 года.