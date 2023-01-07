Как сообщает РИА Новости, представитель синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда заявил, что в зоне проведения специальной военной операции не хватает фронтовых священников.

Легойда сообщает, что точное количество священников, которые были направлены в зону СВО в командировку, назвать очень сложно. По его словам, речь идет уже о десятках военных священников, однако этого количества не хватает. Поэтому представители синодального отдела плотно сотрудничают с российскими вооруженными силами по вопросу увеличения количества капелланов, а также по урегулированию вопроса об их официальном статусе на фронте и предоставления социальных гарантий, подытожил Легойда.

Также по его словам, не смотря на все тяготы и лишения фронтового образа жизни, военные священники помогут российским солдатам и мирным жителям, которые оказались недалеко от мест ведения боевых действий, наполнить свои сердца благой вестью о родившемся Спасителе.