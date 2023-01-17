Виталий Орлов, обозреватель портала «Сводная Пресса», рассказал, что российские комплексы ПВО, которые задействованы в спецоперации на Украине, не только эффективны, но и ставят мировые рекорды по расстоянию при поражении цели.

Так, комплекс ЗРК С-300В4 успешно уничтожил два украинских самолета, которые находились от него на расстоянии около 200 км.

Эта информация была опубликована в американском издании Military Watch. Обозреватель также отметил, что данный российский комплекс является страшным сном для НАТО, так как серьезно снижает потенциал штатовского «невидимого» истребителя F-22A Raptor. Также комплекс ЗРК С-300В4 может поражать намеченные цели, которые перемещаются на гиперзвуковой скорости.