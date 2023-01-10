Военные корреспонденты Telegram-канала «Операция Z: Военкоры Русской Весны» опубликовали видеоролик, на котором видно, как российский барражирующий боеприпас «Ланцет» точным ударом поразил реактивную систему залпового огня «Вампир» чешского производства на территории Донецкой Народной Республики.

Сообщается, что подразделением российской разведки было обнаружено местоположение чешской реактивной системы залпового огня RM-70 «Вампир», которая применялась для обстрелов города Донецк. Соответствующие координаты были переданы операторам российского ударного дрона «Ланцет», который точным попаданием уничтожил технику вооруженных сил Украины.

Напомним, что реактивная система залпового огня RM-70 является чехословацкой версией советской РСЗО БМ-21 «Град». Основным отличием от советской РСЗО является использование более длинного шасси Tatra 815, что позволило установить в средней части кузова оригинальное гидравлическое устройство, предназначенное для процесса перезарядки.