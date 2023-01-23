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Анатолий Матвийчук, российский разведчик и бывший офицер спецназа, рассказал про скорое наступление ВСУ под Купянском.

Военнослужащий предположил, что украинские боевики могут пойти в контрнаступление уже в ближайшие дни. При этом он напомнил, что после того, как прошли бои в Артемовске (укр. Бахмут), для украинцев возникла угроза полного окружения и ликвидации. Поэтому контрудар с их стороны необходим для того, чтобы отвлечь военных РФ и уравновесить свое положение.

Военный эксперт при этом отметил, что на данном участке у российских ВС выстроена серьезная оборона, поэтому у украинцев вряд ли что-то выйдет. Но есть вероятность, что командование ВСУ в любом случае пойдет на этот шаг, даже понимая его бесперспективность.

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