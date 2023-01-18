Виктор Соболев, депутат и российский генерал, рассказал, почему в армии РФ запрещены бороды, а также нельзя пользоваться планшетами. Он отметил, что российский боец должен быть примером, на который смотрят и равняются мирные люди.

Соболев рассказал, что на российского солдата смотрят обычные люди. Если он будет воевать небритым и нестриженным, это не будет красить его ни как бойца, ни просто как человека. Так генерал объяснил то, что военным нельзя носить бороды.

Использование планшетов и других технических средств на передовой объясняется тем, что высок риск, что неприятель обнаружит места локации российских военных.

Соболев добавил, что недопустимо применять средства связи, которые могут сделать бойца целью для врага.