Представители свердловской компании «ФОРЭС» сообщили о том, что готовы выплатить российским военнослужащим 5 миллионов рублей за уничтоженный или захваченный танк немецкого производства Leopard 2 или же американский танк Abrams в зоне СВО. Соответствующее заявление было сделано пресс-службой компании.

Свердловская компания объявила о своем решении поощрить российских бойцов после того, как стало известно о новых поставках тяжелой военной техники на Украину из стран Запада. В компании отметили, что своим решением передать на Украину танки, НАТО подтвердило свое намерение – подтолкнуть Киев к активизации наступательных действий. Поэтому, заявили в компании, необходимо всеми силами поддерживать российскую армию.

Напомним, что канцлер ФРГ Олаф Шольц пошел на уступки США и согласился дать разрешение на реэкспорт своих танков Leopard 2 на Украину а также на передачу 12 единиц боевых машин, которые будут сняты с вооружения собственной армии.