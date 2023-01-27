Вооруженные силы Украины не успевают доставлять подкрепление в зону боевых действий около Артемовска (укр. Бахмут). Колонны просто не доезжают до линии боевых действий, российские военные ликвидируют их еще на подступах.

Об этом пишет портал «Русская весна», ссылаясь на слова Апты Алаудинова, который замещает командира второго армейского корпуса Луганской народной республики.

С его слов, сложившаяся ситуация уже приближается к оперативному окружению, а военные российской армии полностью держат обстановку под своим контролем.

Ранее появилась информация, что украинским войскам пришлось экстренно перебрасывать свои подразделения из Бахмута к Угледару, куда днем ранее вошли вооруженные силы России.