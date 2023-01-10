Сергей Шойгу, глава российского Минобороны, сообщил, что вооруженные силы РФ в ближайшее время получат новые ударные средства.

Он отметил, что в планах ведомства – расширить арсенал российских ВС и дополнить его современными ударными средствами. Также Шойгу добавил, что страна продолжает работу по развитию ядерной триады и поддержке ее боевой готовности.

Глава Минобороны пояснил, что ядерное оружие всегда было и остается основной гарантией сохранения суверенитета и территориальной целостности России.

Также есть планы по повышению боевых возможностей ВКС. Будет усовершенствована работа бомбардировщиков и истребителей в зоне функционирования современных комплексов ПВО, будут модернизированы и БПЛА, которые сейчас есть на вооружении.