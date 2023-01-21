Владимир Рогов, возглавляющий движение «Мы вместе с Россией» рассказал, что подразделения российской армии на некоторых участках фронта в Запорожье смогли проломить первую линию обороны, выстроенную украинцами.

Он отметил, что где-то военные РФ ведут разведку боем, где-то наступление является более углубленным и ведет к зачистке ряда поселений. Но инициатива находится в руках именно у российских ВС. Они ведут активные бои.

Со слов Рогова, главная линия обороны украинских националистов выстроена в городах Гуляйполе, Орехов, а также Каменское.

Ранее Рогов уточнил, что военные РФ начали локальное наступление около Орехова и смогли взять под свой полный контроль несколько поселений в юго-восточном и юго-западном направлении от города.