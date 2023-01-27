Как сообщает в своем материале издание «Известия», специалисты лаборатории «Умного сна» при Саратовском национальном исследовательском государственном университете им. Чернышевского (СГУ) заканчивают работы по созданию «умной шапочки», которая поможет в лечении болезни Альцгеймера.

Российские ученые уверяют, что данный прибор может в значительной степени повысить качество жизни людей с диагнозом Альцгеймера, что позволит снизить затраты на их лечение. Также аппарат пригодится и обычным людям, которые страдают бессонницей. «Умная шапочка» помогает организму выводить токсины и метаболиты, которые накапливаются в мозгу человека из-за постоянного недосыпания.

Исследования на животных подтвердили на практике, что данный прибор может на 60% ускорить вывод вредных веществ из мозга животного. Испытания прибора на человеке еще не проходили. Однако, как уверяют ученые, в случае успешного завершения испытаний на людях, прибор для домашнего использования может появиться в продаже уже в течение этого года.