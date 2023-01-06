Как сообщает РИА Новости, новогодней новостью номер один для всего мира стало известие о начале боевой службы российского фрегата «Адмирал Горшков», который имеет на вооружение гиперзвуковые ракеты «Циркон».

Боевой поход российского военного корабля будет проходить по акватории Средиземного моря, Атлантического и Индийского океанов. В торжественной церемонии начала боевого дежурства «Адмирала Горшкова» принял участие и российский президент Владимир Путин, который заявил, что Россия и дальше будет развивать свои вооруженные силы и налаживать выпуск перспективных видов вооружений.

Британское издание The Sun написало о боевом походе российского корабля, как о «леденящем кровь предупреждении, которое РФ демонстрирует всему миру». Их коллеги из Daily Mail опубликовали только характеристики гиперзвуковых ракет «Циркон».

Американское издание New York Times в своем материале отмечает, что американские эксперты не уверены, что российские гиперзвуковые ракеты «сработают как положено». Однако вынуждены были признать, что США в разработке гиперзвуковых ракет значительно отстали от России.

При этом Нед Прайс, являющийся официальным представителем Госдепа, во время традиционной конференции просто отказался отвечать на вопрос о выходе на боевое дежурство российского фрегата «Адмирала Горшкова». Однако вместо этого американское посольство подготовило видеообращение к российскому народу, в котором они заявили, что американцы очень любят россиян, российскую культуру и в целом имеют много общего, например, общая победа над Гитлером во второй мировой войне.