Российские комплексы противовоздушной обороны, которые установлены в зоне СВО на территории Украины в скором времени усилят при помощи систем «Панцирь-СМ». Об этом пишут РИА Новости.

Эти комплексы имеют возможность поражения реактивных снарядов и беспилотников противника на большем расстоянии. Эффективны они и против снарядов, которые украинские боевики выпускают из американских РСЗО HIMARS.

Также запланировано протестировать в зоне спецоперации систему «Панцирь-СМ», которая оснащена мини-ракетами для ликвидации дронов и неуправляемых реактивных снарядов, выпускаемых из РСЗО «Град».

Согласно информации из открытых источников, комплекс «Панцирь-СМ» оснащен новой системой обнаружения цели, которая обладает улучшенными характеристиками по дальности.