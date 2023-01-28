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Российские комплексы противовоздушной обороны, которые установлены в зоне СВО на территории Украины в скором времени усилят при помощи систем «Панцирь-СМ». Об этом пишут РИА Новости.

Эти комплексы имеют возможность поражения реактивных снарядов и беспилотников противника на большем расстоянии. Эффективны они и против снарядов, которые украинские боевики выпускают из американских РСЗО HIMARS.

Также запланировано протестировать в зоне спецоперации систему «Панцирь-СМ», которая оснащена мини-ракетами для ликвидации дронов и неуправляемых реактивных снарядов, выпускаемых из РСЗО «Град».

Согласно информации из открытых источников, комплекс «Панцирь-СМ» оснащен новой системой обнаружения цели, которая обладает улучшенными характеристиками по дальности.

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