На участке линии фронта в районе Сватово-Кременная идут постоянные артиллерийские дуэли. Несмотря на тот факт, что данное направление является одним из потенциальных направлений для контратаки со стороны ВСУ, российские подразделения ведут успешные действия в активной обороне, что позволяет постоянно занимать опорные пункты противника. Об этом сообщает Telegram-канал «Старше Эдды».

Российский военкор сообщает, что российским подразделениям удалось вытеснить украинских военнослужащих из нескольких опорных пунктов, где в данный момент закрепляются ВС РФ.

При этом украинские артиллеристы ведут плотный огонь по позициям российских сил. Также противник занят дистанционным минированием подъездных путей к передовым позициям ВС РФ. Однако, по словам военкора, некоторые мины самоликвидируются. Командование ВСУ постоянно пытается прощупать оборону ВС РФ, отправляя за линии фронта небольшие ДРГ, ликвидация участников которых происходит регулярно.