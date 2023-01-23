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На участке линии фронта в районе Сватово-Кременная идут постоянные артиллерийские дуэли. Несмотря на тот факт, что данное направление является одним из потенциальных направлений для контратаки со стороны ВСУ, российские подразделения ведут успешные действия в активной обороне, что позволяет постоянно занимать опорные пункты противника. Об этом сообщает Telegram-канал «Старше Эдды».

Российский военкор сообщает, что российским подразделениям удалось вытеснить украинских военнослужащих из нескольких опорных пунктов, где в данный момент закрепляются ВС РФ.

При этом украинские артиллеристы ведут плотный огонь по позициям российских сил. Также противник занят дистанционным минированием подъездных путей к передовым позициям ВС РФ. Однако, по словам военкора, некоторые мины самоликвидируются. Командование ВСУ постоянно пытается прощупать оборону ВС РФ, отправляя за линии фронта небольшие ДРГ, ликвидация участников которых происходит регулярно.

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