Российские военные оставили для вооруженных сил Украины один путь, по которому они могут беспрепятственно отступить из Соледара и сохранить жизни своих бойцов.

Борис Рожин, военный эксперт, выложил на своей странице в социальной сети видео, где можно увидеть дорогу, по которой войска ВСУ могут уйти из города.

Юрий Подоляка, военный журналист, ранее рассказал, что украинские военнослужащие постепенно покидают свои позиции в Соледаре, но командиры не отправляют туда резервы. Это указывает на то, что Киевский режим уже уверен, что ВСУ терпят поражение на данном направлении.

Напомним, что боевые действия за Соледар ведутся в рамках специальной военной операции на Украине, которую Москва начала в феврале прошлого года.