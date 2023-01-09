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Министерство обороны Российской Федерации опубликовало кадры боевой работы российских артиллеристов в зоне проведения специальной военной операции. На кадрах видно, как российские артиллеристы в результате точного огня смогли поразить позиции вооруженных сил Украины.

Сообщается, что российские разведчики смогли обнаружить опорный пункт бойцов украинской армии, а также засекли передвижение бронетехники вооруженных сил Украины. Координаты целей были переданы российским артиллеристам, который смогли точно поразить выявленные позиции противника и его бронетехнику.

Отмечается, что на каждую из целей противника было потрачено всего по одному артиллерийскому боеприпасу. Такая точность была достигнута благодаря применению высокоточных боеприпасов. Выявление целей, а также контроль боевого поражения противника осуществлялся российскими подразделениями разведчиков, который использовали беспилотный летательный аппарат.

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