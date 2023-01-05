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Как сообщает издание «Военное дело» со ссылкой на ряд Telegram-каналов, российская фронтовая авиация получила новые образцы вооружений, которые включают модернизированные модели планирующих авиационных бомб, оборудованных системой спутникового наведения на цель.

Сообщается, что новые высокоточные авиабомбы были произведены путем глубокой модернизации устаревшей модели ФАБ-500 М62. Авторы Telegram-канала «Старше Эдды» отмечают, что новые российские высокоточные авиационные бомбы стали отечественным ответом на американские планирующие бомбы под названием JDAM (Joint Direct Attack Munition).

Военные эксперты отмечают, что в данный момент подобные авиабомбы могут нести российские самолеты такие, например, как Су-24, однако в будущем подобные управляемые авиабомбы могут быть использованы и БПЛА С-70 «Охотник». Хотя уже сейчас, военные аналитики отмечают, что новые авиабомбы позволят применять фронтовую авиацию по передовым позициям противника без вхождения в зону работы полевых систем ПВО.

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