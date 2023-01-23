После посещения египетского курорта Дахаб российская туристка охарактеризовала свой отдых одной фразой – «не для слабонервных». Подробностями своей поездки в южную страну она поделилась с читателями портала «Тонкости туризма».

Россиянка призналась, что стремилась посетить необычное место, которое не пользуется огромной популярностью у туристов. Тур длительностью в десять дней на двоих человек обошелся ей в 100 тысяч рублей. При этом в тур был включен перелет и проживание в отеле класса четыре звезды в Дахабе.

Египетский курорт встретил россиянку холодной и ветреной погодой, что вместе с отсутствием нормальных пляжей делает эту местность одной из худших зимних локаций для зимнего отдыха в Египте.

Также россиянка поделилась впечатлениями после посещения бедуинской деревни, где по ее словам прямо на улицах валяются кучи мусора и большое количество трупов домашних животных – в основном кошек и собак. При этом на диких пляжах постоянно присутствует громкая музыка, крики, визги и салюты в четыре утра.