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Александр Ходаковский, возглавляющий организацию «Патриотические силы Донбасса», рассказал, что российские военные поменяли свою тактику в ходе ведения специальной военной операции на более реалистичный подход.

Ходаковский отметил, что более быстрые решения командования ВС России привели к осмысленности действий армии. Сейчас в российских войсках наблюдается реалистичное и трезвое отношение к тому, что происходит в зоне спецоперации на территории Украины.

Он добавил, что ранее военнослужащие РФ сильно переоценивали силы неприятеля.

Изменение тактики действий в специальной военной операции позволит вооруженным силам России более успешно противостоять украинским боевикам и двигаться вперед в зоне боевых действий.

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