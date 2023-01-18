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Соединенные Штаты Америки были вынуждены распечатать свои запасы вооружения, размещенные в Израиле и Южной Корее. Оружие и техника из этих арсеналов будут отправлены в Киев, пишет портал «Взгляд».

При этом западные СМИ часто указывают на то, что «снарядный голод» сейчас испытывает не только НАТО, но и Москва. Но в любом случае Россия сейчас находится в более выгодном положении.

Днем ранее The New York Times опубликовал материал, в котором говорится, что Пентагон начал использовать свои склады боеприпасов в Израиле, чтобы снабдить Украину артиллерийскими снарядами.

По мнению автора публикации, вооруженный конфликт на Украине стал самым настоящим боевым столкновением на истощение резервов. Каждая сторона конфликта ежедневно тратит тысячи снарядов.

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