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Член главного совета администрации Запорожской области, председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что ВС России ведут наступательные действия в районе населенных пунктов Орехов и Гуляйполе в Запорожской области. О этом сообщает РИА Новости.

Рогов подчеркнул, что наступление осуществляется по двум направлениям – Орехов и Гуляйполе, которые еще находятся под контролем вооруженных сил Украины. По словам Рогова в вышеуказанных населенных пунктах идут активные столкновения. На данный момент преимущество на стороне российских бойцов.

На днях сообщалось, что ВС России перешли к наступательным действиям в районе населенного пункта Орехов. Под свой контроль российские бойцы смогли взять уже четыре поселка. Согласно данным Министерства обороны Российской Федерации, ВС России освободили село Лобковое, находящееся в 25 километрах от города Орехов. Подразделениями Восточного военного округа были заняты еще более выгодные рубежи.

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