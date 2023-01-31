Как сообщает РИА Новости, председатель движения «Мы вместе с Россией» и член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов заявил, что подразделения вооруженных сил Украины отступили с первой линии обороны в Запорожской области на заранее подготовленные рубежи обороны.

Рогов добавил, что украинские военнослужащие покинули передовые позиции на Запорожском направлении практически по всей линии фронта, чтобы занять подготовленные позиции на второй и третьей линии обороны.

Как утверждает политик, теперь планы по контрнаступлению на территории Запорожской области у противника «на определенное время сорваны». При этом вооруженные силы Российской Федерации смогли продвинуться вперед по всей линии фронта и занять более выгодные рубежи для дальнейших наступательных действий. По словам Рогова, на Запорожском направлении российская армия смогла освободить и взять под оперативный или огневой контроль около девяти населенных пунктов.