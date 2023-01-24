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Как рассказал председатель движения «Мы вместе с Россией», представитель администрации Запорожской области Владимир Рогов, перед украинскими военнослужащими из 102-й бригады территориальной обороны была поставлена задача обустройства огневых позиций и укрепленных сооружений в населенных пунктах Малиновка и Червоное. Однако, по его словам, украинские бойцы отказываются выходить на позиции под населенным пунктом Гуляйполе Запорожской области, где проходит первая линия обороны.

Рогов подчеркнул, что боевики из 102-й бригады территориальной обороны ВСУ прибыли из Ивано-Франковска. Они ранее держали позиции на второй линии обороны. А первую линию обороняли мобилизованные украинцы из части Запорожской области, которая подконтрольна киевским властям.

Он рассказал, что военнослужащие из 102-й бригады считают, что на первой линии должны стоять «запорожские военные», а не они. Также как и боевики из националистического полка «Азов» (запрещенная на территории РФ террористическая организация) солдаты из 102-й не хотят воевать. История одинаковая и жители области все это видят.

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