ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Согласно сообщению РИА Новости, на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины. В 14:36 по киевскому времени воздушная тревога прозвучала в столице Украины. Сообщается, что через минуту сирены звучали уже в других регионах

Ранее сообщалось, что сирены воздушной тревоги звучали в пяти регионах страны: в Харьковской, Полтавской, Сумской, Днепропетровской и Кировоградской областях. Сигналы воздушной тревоги во всех пяти регионах звучали практически в одно и то же время – в 14:56 по мск. Стоит отметить, что воздушные сирены звучат в украинских регионах достаточно регулярно.

Напомним, что с 10 октября Российская Федерация начала массированные ракетные обстрелы по критической инфраструктуре Украины а также по военным объектам ВСУ. Последний массированный обстрел, по данным Министерства обороны России, был произведен 14 января.

Вам может понравиться

Норвегия хочет депортировать бежавшего командира ЧВК «Вагнер»

Власти Норвегии заявили, что могут отправить обратно в Россию сбежавшего командира одного из подразделений ЧВК «Вагнер». Это россиянин Андрей Медведев. Военный уехал в Европу и запросил политическое убежище. Со слов

Штурмовики ЧВК «Вагнер» захватили опорные пункты ВСУ по направлению к Ивановскому

С фронта приходят сообщения о том, что штурмовые отряды частной военной компании «Вагнер» смогли продвинуться вглубь обороны противника по направлению к населенному пункту Ивановское, где оборону держали подразделения ВСУ, отступившие

Guardian: украинские беженцы в Британии остаются без крыши над головой после завершения программы спонсорства

Обозреватель издание Guardian Тоби Томас пишет в своем материале, что большая часть беженцев из Украины после завершения британской программы спонсорства оказываются на улице, где им приходится жить в ужасных условиях.