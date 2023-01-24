Согласно сообщению РИА Новости, на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины. В 14:36 по киевскому времени воздушная тревога прозвучала в столице Украины. Сообщается, что через минуту сирены звучали уже в других регионах

Ранее сообщалось, что сирены воздушной тревоги звучали в пяти регионах страны: в Харьковской, Полтавской, Сумской, Днепропетровской и Кировоградской областях. Сигналы воздушной тревоги во всех пяти регионах звучали практически в одно и то же время – в 14:56 по мск. Стоит отметить, что воздушные сирены звучат в украинских регионах достаточно регулярно.

Напомним, что с 10 октября Российская Федерация начала массированные ракетные обстрелы по критической инфраструктуре Украины а также по военным объектам ВСУ. Последний массированный обстрел, по данным Министерства обороны России, был произведен 14 января.