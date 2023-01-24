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Как сообщает обозреватель РИА Новости, история с поставками немецких Leopard для Украины находится на пике своего развития. Сейчас главная интрига – насколько быстро сломаются немцы под натиском НАТО.

Согласно словам автора публикации, Вашингтону удалось «прикормить» и удержать под своей властью часть немецкой правящей элиты. Именно она и является волеизъявителем интересов США. Журналист подчеркивает, что если у Вашингтона еще не получилось сломать Берлин, то им удалось существенно подавить его. Именно поэтому Берлин очень осторожно делает каждый свой шаг и постоянно смотрит в сторону своего «заокеанского сюзерена».

Автор подчеркивает, что немцы пытаются играть очень осторожно, взвешивая все свои действия, однако, уже слишком поздно – Германия давно сделала свой выбор. Отстаивать национальные интересы немецкое руководство может сколько угодно, однако не стоит забывать о том, что ФРГ давно перестала быть хозяином в своем доме.

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