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Как сообщает в своем материале «Российская газета», уже 20 января на военной базе Рамштайн в Германии должна пройти очередная встреча министров обороны стран НАТО. Результатом встречи должно стать выделение очередной военной помощи Украине. Но какие виды вооружений НАТО могут представлять реальную угрозу ВС РФ в зоне СВО.

Известно, что основной танк вооруженных сил Германии – это Leopard 2, имеющий множество модификаций. Немецкая боевая машина имеет очень хорошее бронирование лобовой части, состоящее из кованых листов стали и композитных материалов, и слабое по бортам. Однако весит данный гигант целых 70 тонн. Например, российский танк Т-90СМ весит всего 48 тонн. Leopard 2 имеет на борту самую современную электронику и обладает высокой ремонтопригодностью. Однако данные танки турецкой армии в Сирии успешно уничтожались курдами даже советскими ПТРК.

Американский танк Abrams напоминает своими характеристиками немецкую боевую машину. Отличительной особенностью танка является наличие многослойной брони содержащей вставки из обедненного урана. Поэтому в случае пробития брони внутри танка образуется облако радиоактивной пыли. Слабым местом танка является тонкая броня в зоне боекомплекта у башни. Были случаи, когда в Ираке эту зону пробивал даже советский пулемет ДШК.

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