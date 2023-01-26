Международное агентство новостей Reuters, ссылаясь на источники в администрации Байдена и Пентагона, сообщает, что американские власти не были уверены в правильности решения, поставить танки Abrams для Киева.

Согласно данным агентства, военное командование США было против того, чтобы танки Abrams были направлены на Украину. Свою позицию военные объяснили тем, что американские танки достаточно сложны в эксплуатации и обслуживании.

Напомним, что президент США Джо Байден 25 января заявил о том, что Штаты отправят на Украину 31 американский танк Abrams. По словам американского лидера, данного количества танков достаточно для одного танкового батальона.

Напомним, что ранее немецкий канцлер Олаф Шольц отказывался передавать на Украину немецкие танки Leopard 2. Однако, под натиском своего главного союзника по Альянсу – США, Шольц все же переменил свое решение. 25 января Олаф Шольц объявил о том, что Германия намерена предоставить Украине свои танки Leopard 2 в количестве 14 единиц.