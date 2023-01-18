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В боевые действия на Сватовском направлении включилась реактивная артиллерия ВС РФ, которая оказала поддержку мотострелковым подразделениям и десантникам, сообщает РИА Новости.

Командир одного из расчетов с позывным «Серый» сообщил, что использование реактивных систем залпового огня в наступлении не планировалось. Однако совершенно неожиданно пришла команда поддержать пехоту. Поэтому не менее 50 процентов уничтоженных целей оказались внеплановыми.

«Цель пришла, за три минуты отработали», – рассказал военнослужащий.

Напомним, что Киев регулярно предпринимает попытки наступления на Сватовском направлении, однако ВС РФ не только успешно их пресекает, но и переходит к атакующим действиям, медленно, но уверенно продвигаясь вперед.

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