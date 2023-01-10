Как сообщает украинское информационное агентство «Укринформ», сотрудниками миграционной полиции Украины по Житомирской области была выявлена незаконная схема переправы через государственную границу мужчин призывного возраста.

Сотрудниками украинской полиции была задержана пара преступников, которая помогала украинским гражданам мужского пола, пригодным к военной службе, пересекать государственную границу Украины.

Мужчина и женщина, проживающие в Виннице, искали матерей-одиночек, и за вознаграждение в размере 500 долларов предлагали им вступать в фиктивные брак с мужчинами призывного возраста. В свою очередь, мужчина должен был заплатить сумму в размере 3000 долларов за возможность жениться на матери-одиночке и получить законную возможность покинуть пределы страны.

Напомним, что в октябре сотрудниками государственной прокуратуры Украины была раскрыта преступная схема, с помощью которой мужчины призывного возраста покидали пределы страны под видом студентов и волонтеров. За свои услуги посредники брали с желающих покинуть Украину от 4500 до 5500 долларов.