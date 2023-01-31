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Барак Обама, бывший президент Соединенных Штатов, заявил, что Россия – региональная держава. Эти слова стали оскорблением для Владимира Путина и именно после них он ужесточил свою политику по отношению к Белому дому. Об этом сказано в документальном фильме Putin vs the West, который снял тв-канала «Би-би-си», сообщает «Лента.ру».

Российский президент и сам рассказал о своей реакции на слова американского коллеги еще в 2016 году. Он отметил, что любой человек имеет право на свое мнение, в том числе и глава США.

При этом Владимир Путин попросил сделать уточнение, какой регион подразумевает Обама – азиатскую, восточную, северную или южную часть мира.

Обама сделал это заявление в 2014 году через несколько дней после того, как Крым и Севастополь присоединились к России на основе результатов референдума.

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