Следующая новость
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

В преддверии Международного дня памяти жертв Холокоста, президент России Владимир Путин заявил, что преступления нацистов не имеют срока давности. Поэтому Россия никогда не предаст забвению такого рода преступления.

По словам российского лидера, многие страны не желают сотрудничать с целью выявления преступлений нацистов. А политика Российской Федерации направлена на то, чтобы искоренить нацизм навсегда. Главная цель России – чтобы подобного рода события больше никогда не повторялись в истории человечества.

Накануне Международного дня памяти жертв Холокоста президент Российской Федерации Владимир Путин встретился с главным раввином России Берлом Лазаром и президентом Федерации еврейских общин Александром Бородой.

Ранее Владимир Путин высказал свое мнение о странах, которые проголосовали в ООН против резолюции, что осуждает героизацию нацизма. «Кто может быть против того, чтобы признать преступной героизацию нацизма?», – отметил Путин. Российский лидер подчеркнул, что данное голосование представляет собой перенос политического давления на Россию.

Вам может понравиться

Градозащитники Петербурга призывают Смольный признать ОКН здание вокзала в Горской

Представители РЖД отказались от идеи сноса старого вокзала в Горской. Теперь градозащитники надеются, что это здание получит статус объекта культурного наследия (ОКН). Решение о дальнейшей судьбе вокзала будут принимать чиновники

Advance: правительство Венгрии готовит чистки в армии, ожидая нестабильности в Евросоюзе

Издание Advance в своем материале сообщает, что правительство Венгрии планирует очистить свои вооруженные силы от генералов, выражающих лояльное отношение к НАТО. Такими действиями Виктор Орбан пытается обезопасить себя и свой

В Сети напомнили, как в 2017 году президент РФ Путин помог студенту МГУ вспомнить слова песни про ракету

Как сообщает портал Lenta.ru, в Сети были опубликованы архивные кадры с мероприятия 2017 года, когда президент Российской Федерации посетил МГУ им. Ломоносова и провел встречу с его студентами. На кадрах