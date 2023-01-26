В преддверии Международного дня памяти жертв Холокоста, президент России Владимир Путин заявил, что преступления нацистов не имеют срока давности. Поэтому Россия никогда не предаст забвению такого рода преступления.

По словам российского лидера, многие страны не желают сотрудничать с целью выявления преступлений нацистов. А политика Российской Федерации направлена на то, чтобы искоренить нацизм навсегда. Главная цель России – чтобы подобного рода события больше никогда не повторялись в истории человечества.

Накануне Международного дня памяти жертв Холокоста президент Российской Федерации Владимир Путин встретился с главным раввином России Берлом Лазаром и президентом Федерации еврейских общин Александром Бородой.

Ранее Владимир Путин высказал свое мнение о странах, которые проголосовали в ООН против резолюции, что осуждает героизацию нацизма. «Кто может быть против того, чтобы признать преступной героизацию нацизма?», – отметил Путин. Российский лидер подчеркнул, что данное голосование представляет собой перенос политического давления на Россию.