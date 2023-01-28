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На официальном сайте Кремля было опубликовано утвержденное поручение по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам на 2023 год. В данном поручении российский президент Владимир Путин дал указания правительству разработать комплекс мер для увеличения реальной заработной платы населения, увеличения продолжительности жизни, снижения уровня бедности и увеличения рождаемости на 2023 год.

Также в опубликованном документе речь идет об увеличении объема выпуска обрабатывающей промышленности, увеличения темпов роста показателей внешней торговли с дружественными странами и увеличения инвестиций на финансовом рынке. При этом правительство Российской Федерации обязано доложить о промежуточных результатах уже 1 марта 2023 года и далее – один раз в месяц.

Напомним, что Росстат сообщает о том, что на 2022 год на территории России проживает 15,3 миллиона человек или 10,5% от общего количества населения, чей уровень дохода находится за пределами бедности.

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