Как сообщает RT, врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил о том, что основные гаранты исполнения Минских соглашений открыто признались во лжи. По его словам, они открыто признались, что главной целью данных соглашений было предоставление времени Украине для перевооружения своей армии.

Пушилин отметил, что бывший канцлер ФРГ на самом высоком уровне лгала всем о том, что она выступает за мирное урегулирование конфликта на Донбассе, хотя в действительности, как теперь следует из ее личного признания, она просто тянула время, чтобы выиграть время для Украины. При этом, второй основной гарант исполнения Минских соглашений Франсуа Олланд полностью подтвердил слова госпожи Меркель.

Врио главы ДНР заявил, что теперь даже у самых больших скептиков целесообразности начала специальной военной операции не осталось сомнений в правильности данного решения. Европейские политики открыто признались, что тянули время и готовили Украину к ведению боевых действий, подытожил Пушилин.