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Украинские военные могут быть окружены в районе Северска. Об этом рассказал Денис Пушилин, врио главы ДНР, сообщает РИА Новости.

Он уточнил, что после того, как российские подразделения освободили станцию Соль и перекрыли все главные пути снабжения Северска и Артемовска, формирования ВСУ, которые сейчас находятся в Северске, могут оказаться в окружении.

Также Пушилин добавил, что ситуация в Артемовске (укр. Бахмут) сложная, но военные ВС РФ постепенно двигаются вперед.

Военные России освободили Соледар 12 января. Этот город имеет важное значение для того, чтобы можно было успешно двигаться вперед в Донецком направлении. Соледар находится в самом центре линии обороны Артемовск-Северск, именно в нем силовики ВСУ соорудили крепкие оборонительные укрепления.

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