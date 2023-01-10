Временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в эфире «Первого канала» заявил, что российские вооруженные силы в скором времени полностью освободят всю территорию населенного пункта Соледар.

Пушилин отметил, что внимание всего общества в данный момент приковано в основном к событиям, которые разворачиваются в окрестностях двух населенных пунктов: Артемовск и Соледар. По его словам, в данный момент события на фронте разворачиваются таким образом, что Соледар очень скоро будет освобожден от подразделений украинской армии. Однако, как отметил врио главы ДНР, дается это вооруженным силам России «большой ценой».

Как отмечает Пушилин, в настоящий момент боевые действия уже происходят в западной части Соледара. В данной местности еще осталась одна автомобильная дорога, по которой подразделения украинской армии все еще могут покинуть территорию города, чтобы не оказаться в окружении. Однако сопротивление противник оказывает очень жесткое, по словам Пушилина.