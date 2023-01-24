Как сообщает «Царьград», подразделения вооруженных сил Российской Федерации продолжают идти вперед на Угледарском направлении. При этом, по словам врио главы ДНР Дениса Пушилина, российские войска смогли добиться успеха в окрестностях населенного пункта Великая Новоселовка.

В эфире телевизионной программы «Соловьев Live» Пушилин сообщил, что в районе населенных пунктов Угледар и Павловка идет постоянная позиционная борьба российской и украинской артиллерии. Ни одна из сторон не предпринимает наступательных действий. Однако в районе Великой Новоселовки российские подразделения смогли добиться успеха.

Также Пушилин заявил, что российским подразделениям удалось добиться определенного успеха и на Авдеевском направлении. По его словам, на данный момент это направление является одним из наиболее сложных в плане ведения боевых действий. Однако настроение у российских военнослужащих боевое. Пушилин заявил, что на данном участке фронта есть перспектива перерезать пути снабжения группировки противника.