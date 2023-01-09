В беседе с журналистами издания «Лента.ру» психолог Татьяна Кондратенко рассказала о скрытых опасностях, которые таит в себе частые занятия так называемой дезадаптивной мастурбацией.

По словам психолога, мастурбация представляет собой лишь один из способов для снятия сексуального возбуждения и сама по себе никак не влияет на желание заниматься сексом. Однако проблемы начинаются тогда, когда человек начинает предпочитать мастурбацию реальному половому акту со своим партнером.

Как отмечает Кондратенко, такое поведение уже свидетельствует о психологических трудностях, таких как депрессия или о проблемах в отношении с партнером. Наибольшую опасность для сексуальных отношений представляет собой дезадаптивная мастурбация, то есть процесс, когда половой член раздражается таким образом, который невозможно повторить во время секса с реальным человеком.

Например, такое может происходить, когда человек во время акта самоудовлетворения чрезмерно сильно сжимает свой половой член. По словам Кондратенко, единственный способ, чтобы вернуть интерес к половому акту с реальным партнером, является изменение способа мастурбации на максимально приближенный к реальному сексу.