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Примерно в апреле-мае 2023 года будет показал прототип электромобиля «Атом» отечественного производства. Инвесторами разработки стали бизнесмен Рубен Варданян, а также владелец «Камаза» Сергей Коготин.

Игорь Поваразднюк, генеральный директор бренда «Атом», рассказал, что все смогут увидеть прототип отечественного электрокара весной этого года. Мероприятие будет открытым для широкой публики.

Функциональный прототип ожидается уже осенью, именно на нем будут проводить испытания всех систем машины.

Ожидается, что в продажу первый автомобиль «Атом» поступит в 2025 году. Первая партия будет выпущена для корпоративных клиентов, точные цифры пока не называются.

Гендиректор бренда отметил, что на основе одного автомобиля будет создана линейка моделей.

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