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Бойцы ЧВК «Вагнер» достигли новых успехов в боях за Соледар. В Сети начала распространяться видеозапись, где запечатлены «музыканты», рассказывающие про обстановку в городе Бахмутского района ДНР.

«ЧВК «Вагнер» ведет за город Соледар. Противник отчаянно пытается нас сдержать, но мы продвигаемся. Однако говорить, что город наш, еще рано», — рассказывает «вагнеровец» на видео.

По данным Telegram-канала WarGonzo, который первым выложил соответствующий ролик, сейчас бои ведутся уже в центре важного населенного пункта. При этом подчеркивается, что участок фронта, где располагается Соледар, полностью находится в зоне ответственности «Оркестра» — иных военных подразделений из состава союзных сил там нет.

ЧВК «Вагнер» активно работает в этой части Донбасса. В настоящее время добровольцы также ведут бои за Бахмут и прилегающие к нему населенные пункты. При этом для сдерживания «музыкантов» киевский режим стягивает на данное направление все доступные резервы ВСУ.

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