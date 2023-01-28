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Доктор политических наук и профессор РАН Александр Гусев в беседе с РИА Новости заявил, что министр обороны Германии Борис Писториус своим заявлением, о близости к пределу возможностей поставлять свои танки киевскому режиму, пытается оправдаться перед своим населением. Ведь жители Германии все чаще начинают выходить на митинги против поставок вооружений Украине.

Напомним, что Писториус в своем интервью для немецкого издания Sueddeutsche Zeitung сделал заявление о том, что Берлин почти достиг предела своих возможностей в вопросе поставок немецких танков для ВСУ.

По словам Гусева, Писториус просто пытается обелить свое имя в глазах немецких избирателей. Ведь до своего назначения на пост министра обороны ФРГ Писториус занимал более сдержанную позицию в отношении Российской Федерации. Он даже возглавлял комитет дружбы с Россией и выступал за ослабление наложенных европейских санкций.

Гусев объясняет, что решение о поставках танков Украине было принято лично канцлером Германии Олафом Шольцем под давлением Вашингтона, при этом Писториусу ничего не оставалось, как согласиться с этим решением, так как он является членом команды канцлера.

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