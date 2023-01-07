Зарубежные издание The Times и Daily Mail со ссылкой на бывших военнослужащих британской армии сообщают, что британский принц Гарри после выхода в свет его мемуаров под названием «Запасной», в которых он откровенно рассказал о своей службе в Афганистане, полностью предал доверие военных вооруженных сил Великобритании.

Тим Коллинс, военнослужащий принимавший участие во вторжении армии США на территорию Ирака в 2003 году, заявил, что принц Гарри допустил серьезную ошибку, когда, следуя чьим-то предательским советам, решил опубликовать рассказ об убийствах афганских боевиков, сравнивая их с фигурами на шахматной доске.

Коллинс выразил мысль, что вооруженные силы страны всегда считали принца Гарри членом своей большой семьи, никогда не обращая внимания на то, что происходило в его личной жизни. Однако, теперь принц Гарри решил публично растоптать доверие британской армии точно так же, как он предал членов своей родной семьи.