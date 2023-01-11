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В Telegram-канале «РИА Новости» было опубликовано видео с основателем ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным, который посетил освобожденные солевые шахты в окрестностях Соледара.

На опубликованных кадрах видно, как российский предприниматель Евгений Пригожин общался с бойцами ЧВК «Вагнер» на территории солевых шахт, которые были недавно освобождены от подразделений украинской армии. Во время беседы Пригожин в шутку передал упаковку украинской соли одному из бойцов, чтобы тот оставил данную соль в Соледаре после его полного освобождения.

Напомним, что в окрестностях Соледара была организована работа соляных шахт еще с конца XIX века. Специалисты заявляют, что запасы соли в данном регионе составляют примерно 13 миллиардов тонн. Во времена Советского Союза в данных шахтах велась добыча примерно 40% от всей соли, которая добывалась в СССР. До начала боевых действий предприятие «Артемсоль» осуществляло поставки своей продукции в 22 страны по всему миру.

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