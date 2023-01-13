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Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что бойцов его частной компании регулярно пытаются лишить победы. Об этом сообщается в пресс-службе фирмы Пригожина «Конкорд». Пригожин заявлял, что в штурме населенного пункта Соледар участвовали только бойцы ЧВК «Вагнер». Однако Министерство обороны РФ сообщило, что город блокировался российским десантом. О полном контроле над Соледаром в МО сообщили 13 января.

По словам Евгения Пригожина, заслуги ЧВК «Вагнер» пытаются всячески принизить. «У ЧВК Вагнера постоянно пытаются украсть победу и рассказывают о присутствии непонятно кого», – подчеркнул он.

Пригожин обратился к тем, кто «ценит работу группы Вагнера» с просьбой поддерживать бойцов частной компании и упоминать о них в комментариях, что «они выполняют свою тяжелую работу для того, чтобы россияне спали спокойно». По его словам, в последнее время в СМИ ведутся активные действия, для введения запрета об упоминании ЧВК «Вагнер» в новостях.

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