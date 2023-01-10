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Евгений Пригожин, предприниматель и глава военной компании «Вагнер» рассказал, что под Соледаром и Артемовском (укр. Бахмут) сейчас идут кровопролитные бои. Об этом написала пресс-служба компании в официальном канале Телеграм.

Пригожин отметил, что сегодня в средствах массовой информации появились данные, что под Артемовск прибыли силы СБУ, которые должны прекратить дезертирство в рядах украинской армии. Однако он заявил, что это неправда.

Пригожин добавил, что информация о том, что украинские военнослужащие массово бегут с поля боя, никак не соответствует реальности. Он отметил, что бойцы вооруженных сил Украины стойко сражаются, не покидая своих позиций и пытаются отстоять города Соледар и Артемовск.

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