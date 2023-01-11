Предприниматель Евгений Пригожин, глава частной военной компании «Вагнер», дал ответ Владимиру Болдыреву, который ранее возглавлял российские Сухопутные войска.

Болдырев высказался в отношении Пригожина и Кадырова, главы Чечни, и заявил, что им не стоит критиковать военное руководство.

Пригожин уточнил, что согласен с заявлением генерала, но есть один момент. Он рассказал, что не является военным. Но уже 8 лет имеет огромный боевой опыт, который в разы превосходит опыт тех, кто десятилетиями служит в Минобороны. Также Пригожин отметил, что и Кадыров имеет большой военный опыт.

Ранее Болдырев возмутился по поводу критики в отношении Лапина, нового начальника Сухопутных войск РФ. Он заявил, что те, кто критиковал генерал-полковника, не имеют на это никаких прав.